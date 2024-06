NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia von 32 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Kreditkosten für europäische Immobilienwerte näherten sich dem Jahrestief vom Januar, schrieb Analyst Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das letzte Mal, als der Euro-Bond der Bochumer mit Laufzeit 2029 eine Rendite von 3,9 Prozent abgeworfen habe, hätten die Aktien elf Prozent höher gelegen./ag/bek;