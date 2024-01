FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vonovia -Aktien von 30 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Vonovia als größtes Wohnimmobilienunternehmen in Europa habe früh auf die Megatrends Urbanisierung und Klimawandel gesetzt und spiele auch bei Themen wie modularem Bauen eine Vorreiterrolle, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie sei weiterhin moderat und die wesentlichen Kurstreiber sollten sinkende Zinsen und weitere Verkäufe von Nicht-Kernbeständen sein./mis/jha/;