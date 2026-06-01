Vonovia-Aktie etwas tiefer: Fittkau verlängert Vertrag bis 2030

Damit will Vonovia auf Kontinuität im operativen Vermietungsgeschäft setzen und frühzeitig Klarheit über die weitere Besetzung des Vorstands schaffen.

"Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung sichern wir Kontinuität in einem zentralen Vorstandsressort", sagte Aufsichtsratsvorsitzende Clara Streit. Fittkau stehe seit vielen Jahren für eine verlässliche Bewirtschaftung des Wohnungsbestands und sorge mit seinem Team mit grossem Engagement für hohe Kundenzufriedenheit und niedrige Leerstandsquoten.

Arnd Fittkau ist seit Mai 2019 im Vorstand des Bochumer Wohnungsunternehmens und verantwortet als Chief Rental Officer die Bewirtschaftung des bundesweiten Immobilienbestands.

Die Vonovia-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,33 Prozent auf 21,36 Euro.

DJG/uxd/ros

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