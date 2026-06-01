Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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Vonovia SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 31,80 auf 34,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator resümierte am Montag die Berichtssaison der europäischen Immobilienbranche. Er sieht vor allem positive Trends im Bereich KI-Rechenzentren und Logistik, weshalb er CTP, Merlin, Warehouses de Pauw, Tritax Big Box und Segro zum Kauf empfiehlt - letztere nun neu. Aber auch Vonovia zählt zu seinen Favoriten. Die Bewertungen im Sektor lägen klar unter dem historischen Durchschnittsniveau./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
34.30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.36 €
|
Abst. Kursziel*:
60.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60.96%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vonovia SE
|
31.05.26
|Analysten sehen für Vonovia SE-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
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27.05.26
|DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vonovia SE von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
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|XETRA-Handel Das macht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
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|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX nachmittags schwächer (finanzen.ch)
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22.05.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen LUS-DAX schlussendlich steigen (finanzen.ch)
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