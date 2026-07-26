So viel hätte eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr gekostet

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Gewinn oder Verlust? 26.07.2026 11:03:09

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Am 25.07.2025 lag der Kurs von Aptos bei 4.756 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in APT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2’102.56 Aptos. Da sich der Kurs von APT-USD gestern auf 0.6107 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’284.11 USD wert. Damit wäre das Investment 87.16 Prozent weniger wert.

Bei 0.5700 USD erreichte APT am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 5.469 USD erreichte der Coin am 05.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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