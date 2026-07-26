Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’327 0.8%  SPI 20’070 0.7%  Dow 51’947 0.5%  DAX 25’099 1.4%  Euro 0.9303 0.1%  EStoxx50 6’281 1.1%  Gold 4’056 0.2%  Bitcoin 52’451 -1.3%  Dollar 0.8181 0.2%  Öl 98.7 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Neue SEC-Pläne könnten Kryptomarkt grundlegend verändern
Klumpenrisiko: Warum ein Portfolio mit wenigen ETFs effizienter sein kann
So viel hätte eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr gekostet
So viel hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr gekostet
Krypto-Winter oder Kaufchance? Bitwise erkennt überraschende Signale
Suche...
ETF Sparplan
Krypto-Anlage unter der Lupe 26.07.2026 11:03:09

So viel hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr gekostet

Vor Jahren Sui gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Am 25.07.2025 kostete Sui 3.944 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25.36 Sui. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18.02 USD, da sich der Wert eines Coins am 25.07.2026 auf 0.7106 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 81.98 Prozent verringert.

Am 28.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.6807 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 27.07.2025 bei 4.328 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?