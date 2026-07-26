|Krypto-Anlage unter der Lupe
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26.07.2026 11:03:09
So viel hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr gekostet
Vor Jahren Sui gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Am 25.07.2025 kostete Sui 3.944 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25.36 Sui. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18.02 USD, da sich der Wert eines Coins am 25.07.2026 auf 0.7106 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 81.98 Prozent verringert.
Am 28.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.6807 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 27.07.2025 bei 4.328 USD.
Redaktion finanzen.net
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