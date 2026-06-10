Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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11.06.2026 07:10:31
Volvo AB (B) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 387 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag der Schweden sei vor allem informativ gewesen, schrieb Hemal Bhundia am Donnerstag. Die negative Kursreaktion findet er ziemlich hart. Zurückzuführen sei sie wohl auf Kommentare zu den höheren Kosten im zweiten Quartal./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 12:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
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Unternehmen:
Volvo AB (B)
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Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
387.00 SEK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.13 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
307.00 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Hemal Bhundia
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse