Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

95.71
CHF
0.34
CHF
0.36 %
11:22:58
BRXC
14.01.2026 09:16:40

Volkswagen (VW) vz Market-Perform

Volkswagen
95.75 CHF 0.39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volkswagen von 88 auf 108 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Die neutral bewertete VW-Aktie zählt er jedoch nicht dazu. In dem Autobauer schlummere enormes Potenzial, das nicht ausgeschöpft werde. Dazu fehle den Wolfsburgern der Schlüssel./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
108.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
102.15 € 		Abst. Kursziel*:
5.73%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
102.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.31%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

09:16 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Volkswagen Neutral UBS AG
09.01.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Volkswagen Overweight Barclays Capital
05.01.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
