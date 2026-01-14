Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volkswagen von 88 auf 108 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Die neutral bewertete VW-Aktie zählt er jedoch nicht dazu. In dem Autobauer schlummere enormes Potenzial, das nicht ausgeschöpft werde. Dazu fehle den Wolfsburgern der Schlüssel./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
108.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
102.15 €
|
Abst. Kursziel*:
5.73%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
102.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.31%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: DAX-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt: DAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Zuversicht in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|09:16
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|09:16
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|95.90
|0.56%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:31
|
UBS AG
Boeing Buy
|10:28
|
Warburg Research
PNE Buy
|10:27
|
UBS AG
Alstom Neutral
|10:26
|
UBS AG
Volvo AB Buy
|10:25
|
JP Morgan Chase & Co.
Sanofi Neutral
|10:22
|
Warburg Research
Aurubis Hold
|10:20
|
Bernstein Research
Vestas Wind Systems A-S Outperform