NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vodafone nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 62 Pence belassen. Der britische Telekomkonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Akhil Dattani in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/mis;