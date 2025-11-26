Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
269.83CHF
1.61CHF
0.60 %
11:26:08
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.11.2025 09:56:08
Visa Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Visa mit einem Kursziel von 410 US-Dollar auf "Buy" belassen. Trevor Williams ging am Mittwoch auf die Einflussfaktoren positiver oder negativer Ertragsentwicklungen bei den US-Kreditkartenanbietern Visa und Mastercard ein. Auffällig sei, dass die Preisgestaltung für beide Seiten ein wichtiger Hebel sei. Die Gebühren für internationale Transaktionen stellten nach wie vor eine Schwachstelle dar./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 19:08 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Visa Inc. Buy
|
Unternehmen:
Visa Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 410.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 334.53
|
Abst. Kursziel*:
22.56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 334.67
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.51%
|
Analyst Name::
Trevor Williams
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Visa Inc.
|
21.11.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
20.11.25
|OCBC Adds Eight Major Digital Wallets across Southeast Asia to OCBC App (EQS Group)
|
19.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Visa and Mastercard forge deal to end long-term dispute with merchants (Financial Times)
|
06.11.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Visa Inc.
|09:56
|Visa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.25
|Visa Buy
|UBS AG
|09:56
|Visa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.25
|Visa Buy
|UBS AG
|09:56
|Visa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.25
|Visa Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|Visa Inc.
|269.59
|0.51%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:34
|
Deutsche Bank AG
Rio Tinto Hold
|10:33
|
Deutsche Bank AG
easyJet Hold
|10:15
|
Deutsche Bank AG
BNP Paribas Hold
|10:13
|
RBC Capital Markets
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|10:11
|
Bernstein Research
Diageo Outperform
|10:10
|
Bernstein Research
AIR France-KLM Market-Perform
|10:09
|
Bernstein Research
easyJet Market-Perform