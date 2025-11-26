Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Visa Aktie 3826452 / US92826C8394

Visa Buy

Visa
269.81 CHF 0.59%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Visa mit einem Kursziel von 410 US-Dollar auf "Buy" belassen. Trevor Williams ging am Mittwoch auf die Einflussfaktoren positiver oder negativer Ertragsentwicklungen bei den US-Kreditkartenanbietern Visa und Mastercard ein. Auffällig sei, dass die Preisgestaltung für beide Seiten ein wichtiger Hebel sei. Die Gebühren für internationale Transaktionen stellten nach wie vor eine Schwachstelle dar./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 19:08 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Visa Inc. Buy
Unternehmen:
Visa Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 410.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 334.53 		Abst. Kursziel*:
22.56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 334.67 		Abst. Kursziel aktuell:
22.51%
Analyst Name::
Trevor Williams 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

