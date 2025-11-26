NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Visa mit einem Kursziel von 410 US-Dollar auf "Buy" belassen. Trevor Williams ging am Mittwoch auf die Einflussfaktoren positiver oder negativer Ertragsentwicklungen bei den US-Kreditkartenanbietern Visa und Mastercard ein. Auffällig sei, dass die Preisgestaltung für beide Seiten ein wichtiger Hebel sei. Die Gebühren für internationale Transaktionen stellten nach wie vor eine Schwachstelle dar./tih/ag;