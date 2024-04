NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci vor Zahlen für das erste Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Trotz eines schwächelnden Mautstraßenverkers im Januar und Februar dürfte der Infrastrukturkonzern die Erlöse im ersten Quartal leicht gesteigert haben, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/edh;