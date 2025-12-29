Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
|Ab dem 1. Januar
|
29.12.2025 11:57:00
Meta Platforms-Aktie tiefer: Malaysia will soziale Medien für Unter-16-Jährige regulieren
Nach Australien plant auch Malaysia schärfere Regeln für die Nutzung sozialer Medien durch Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren.
Ab dem 1. Januar startet dazu ein mehrmonatiges Programm. Daran beteiligt sind die Medienaufsichtsbehörde Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) sowie ausgewählte Betreiber sozialer Netzwerke. In dem geschützten Rahmen sollen neue Instrumente zur Altersüberprüfung und zum Schutz Minderjähriger getestet werden, bevor sie verbindlich eingeführt werden.
Kommunikationsminister Fahmi Fadzil erklärte, Ziel sei es, Kinder besser vor Risiken im Internet zu schützen und gleichzeitig praktikable Lösungen für die Plattformen zu entwickeln. Die Massnahmen müssten wirksam sein und dürften sich nicht leicht umgehen lassen.
Die Testphase soll Regierung und Unternehmen Zeit geben, Schwachstellen zu erkennen und nachzubessern. Malaysia orientiert sich dabei an Erfahrungen anderer Länder wie Australien und Dänemark, will die Regeln jedoch an die eigenen nationalen Gegebenheiten anpassen.
Australien als weltweiter Vorreiter
Vor wenigen Wochen hatte Australien Geschichte im digitalen Kinderschutz geschrieben. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen jetzt keine eigenen Konten mehr auf vielen grossen Social-Media-Plattformen besitzen. Betroffen sind zahlreiche Dienste, darunter Instagram, Tiktok, Snapchat, Facebook und Youtube.
Ziel ist es, Kinder und Jugendliche vor den Risiken zu schützen, die mit der Nutzung sozialer Medien verbunden sind - etwa übermässig viel Zeit am Bildschirm, Cyber-Mobbing und der Konsum von Inhalten, die sich negativ auf psychische und letztlich auch körperliche Gesundheit auswirken können. Jedoch gelingt es Berichten zufolge vielen australischen Jugendlichen nach wie vor, das Verbot zu umgehen.
Die Meta Platforms-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,45 Prozent tiefer bei 660,30 US-Dollar.
/cfn/DP/nas
KUALA LUMPUR (awp international)
