Coinbase Aktie 110289664 / US19260Q1076
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29.07.2026 09:49:00
Ausblick: Coinbase präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Bei Coinbase steht die Bilanzveröffentlichung auf der Agenda.
Coinbase wird am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,410 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 5,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Coinbase 27 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,30 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 56,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Coinbase 2,99 Milliarden USD umsetzen können.
Die Schätzungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,236 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,45 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 29 Analysten von durchschnittlich 5,83 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 7,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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