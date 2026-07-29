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Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

257.05
CHF
21.80
CHF
9.27 %
17:30:00
SWX
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30.07.2026 17:43:23

Schneider Electric Outperform

Schneider Electric
263.03 CHF 9.50%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Trotz der angehobenen Jahresprognose sieht Mark Fielding für diese nach den starken Resultaten noch Luft nach oben. Wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, deute der Ausblick darauf hin, dass das zuletzt beschleunigte Wachstum in der zweiten Jahreshälfte wieder nachlasse. Außerdem impliziere er nur begrenzte Fortschritte bei der Profitabilität./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:26 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
320.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
281.65 € 		Abst. Kursziel*:
13.62%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
287.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.44%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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