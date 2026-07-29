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Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034

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Ausblick auf Bilanz 29.07.2026 21:43:00

Ausblick: Rivian Automotive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausblick: Rivian Automotive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Diese Kennzahlen prognostizieren Experten für die Rivian Automotive-Bilanz.

Rivian Automotive
13.35 CHF -1.79%
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Rivian Automotive präsentiert am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

23 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,662 USD. Das entspräche einem Gewinn von 31,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,970 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,52 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 16,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,409 USD, gegenüber -3,070 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 7,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,39 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

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