Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

18.44
CHF
1.71
CHF
10.23 %
10:45:53
BRXC
05.11.2025 08:43:25

Vestas Wind Systems A-S Outperform

Vestas Wind Systems A-S
18.44 CHF 10.23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen mit einem Kursziel von 150 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Der operative Gewinn (Ebit) des Windkraftanlagenbauers habe dank der Marge die Erwartungen um 37 Prozent übertroffen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Er begrüßt außerdem die angekündigten Aktienrückkäufe, während sich der eingeengte diesjährige Ausblick im Konsensbereich bewege./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:09 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:09 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
150.00 DKK
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
19.01 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
130.70 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

