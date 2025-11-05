Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
18.44CHF
1.71CHF
10.23 %
10:45:53
BRXC
05.11.2025 08:43:25
Vestas Wind Systems A-S Outperform
Vestas Wind Systems A-S
18.44 CHF 10.23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen mit einem Kursziel von 150 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Der operative Gewinn (Ebit) des Windkraftanlagenbauers habe dank der Marge die Erwartungen um 37 Prozent übertroffen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Er begrüßt außerdem die angekündigten Aktienrückkäufe, während sich der eingeengte diesjährige Ausblick im Konsensbereich bewege./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:09 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:09 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
150.00 DKK
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
19.01 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
130.70 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Colin Moody
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|09:23
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
