NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas von 151 auf 143 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta kürzte nach den Quartalszahlen des Windkraftkonzerns seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) bis 2025, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb./ajx/he;