07.08.2025 11:30:51
Vestas Wind Systems A-S Buy
Vestas Wind Systems A-S
14.46 CHF -2.85%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vestas vor Zahlen zum zweiten Quartal von 175 auf 160 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz kurzfristiger Unsicherheiten bleibe sie positiv gestimmt für die Aktie des Windkraftanlagen-Bauers, schrieb Supriya Subramanian in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die mittelfristige Anlagestory sei intakt./rob/ck/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
160.00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
115.85 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Supriya Subramanian
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
31.07.25
|Juli 2025: So schätzen Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.06.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.05.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.04.25
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April (finanzen.net)
|
21.04.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.03.25
|So stuften die Analysten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|11:30
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|29.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|18.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|18.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.05.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|19.03.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|07.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|04.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|14.88
|0.64%
