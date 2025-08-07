Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vestas vor Zahlen zum zweiten Quartal von 175 auf 160 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz kurzfristiger Unsicherheiten bleibe sie positiv gestimmt für die Aktie des Windkraftanlagen-Bauers, schrieb Supriya Subramanian in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die mittelfristige Anlagestory sei intakt./rob/ck/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
160.00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15.24 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
115.85 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Supriya Subramanian 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

11:30 Vestas Wind Systems A-S Buy UBS AG
29.07.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
18.07.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
18.07.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
