24.09.2025 09:18:18

VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold

VERBIO Vereinigte BioEnergie
9.80 CHF -1.21%


FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Hold" belassen. Die Jahreszahlen des Biokraftstoffherstellers dürften nicht überraschen, schrieb Mengxian Sun dem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Bilanz am 25. September. Entscheidend seien die Signale für das neue Geschäftsjahr./ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Hold
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
15.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
10.71 € 		Abst. Kursziel*:
40.06%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
10.83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.50%
Analyst Name::
Mengxian Sun 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

