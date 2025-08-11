Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11'913 0.3%  SPI 16'510 0.2%  Dow 45'947 -0.4%  DAX 23'609 0.3%  Euro 0.9338 0.1%  EStoxx50 5'465 0.4%  Gold 3'753 0.1%  Bitcoin 87'369 0.2%  Dollar 0.7995 0.0%  Öl 69.1 -0.7% 
VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6

9.80
CHF
-0.12
CHF
-1.21 %
11.08.2025
26.09.2025 10:33:29

VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold

VERBIO Vereinigte BioEnergie
9.80 CHF -1.21%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Biokraftstoffen habe mit seinen Geschäftszahlen die vorab veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Mengxian Sun in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf 2025/26 sei optimistisch, aber erwartungsgemäß./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Hold
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
15.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
12.09 € 		Abst. Kursziel*:
24.07%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
10.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.51%
Analyst Name::
Mengxian Sun 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse