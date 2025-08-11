VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
9.80CHF
-0.12CHF
-1.21 %
11.08.2025
BRXC
26.09.2025 10:33:29
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
VERBIO Vereinigte BioEnergie
9.80 CHF -1.21%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Biokraftstoffen habe mit seinen Geschäftszahlen die vorab veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Mengxian Sun in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf 2025/26 sei optimistisch, aber erwartungsgemäß./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Hold
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
15.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
12.09 €
|
Abst. Kursziel*:
24.07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
10.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.51%
|
Analyst Name::
Mengxian Sun
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse