Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Biokraftstoffen habe mit seinen Geschäftszahlen die vorab veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Mengxian Sun in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf 2025/26 sei optimistisch, aber erwartungsgemäß./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:02 / CET



