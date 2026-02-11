Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
Siemens Energy-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet
Ausblick: CANCOM SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Mercedes-Benz veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Sector Perform von RBC Capital Markets für Commerzbank-Aktie
Buy für Commerzbank-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6

11.02.2026 08:43:25

VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy

VERBIO Vereinigte BioEnergie
23.80 CHF 11.96%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio fast verdoppelt auf 29,40 Euro und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Kuhn rechnet damit, dass sich das Biokraftstoffunternehmen höhere Ziele stecken kann. Die Anlagestory habe sich enorm verbessert angesichts eines günstigeren regulatorischen Umfelds und positiver Entwicklung der Rohstoffpreise, schrieb der Experte in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Buy
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
29.40 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
12.09 € 		Abst. Kursziel*:
143.18%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
26.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.90%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

08:43 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
26.09.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
