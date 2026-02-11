VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio fast verdoppelt auf 29,40 Euro und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Kuhn rechnet damit, dass sich das Biokraftstoffunternehmen höhere Ziele stecken kann. Die Anlagestory habe sich enorm verbessert angesichts eines günstigeren regulatorischen Umfelds und positiver Entwicklung der Rohstoffpreise, schrieb der Experte in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Buy
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
29.40 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12.09 €
|
Abst. Kursziel*:
143.18%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
26.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.90%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|08:43
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|23.80
|11.96%
