VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
15.92CHF
-0.71CHF
-4.24 %
13:08:10
BRXC
13.11.2025 12:08:53
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
VERBIO Vereinigte BioEnergie
15.92 CHF -4.24%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/2026 mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Hold" belassen. Dem Hersteller von Biokraftstoffen sei operativ ein starker Start in das neue Geschäftsjahr gelungen, schrieb Michael Kuhn in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf das Gesamtjahr dürfte zurückhaltend sein./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Hold
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
15.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
12.09 €
|
Abst. Kursziel*:
24.07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17.33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.44%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse