FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für United Internet von 27 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der am Dienstagabend überraschend gegebene Ausblick auf 2024 liege beim operativen Ergebnis (Ebitda) knapp fünf Prozent über der bisherigen Markterwartung, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Schätzungen für 2024 und die Folgejahre./gl/ck;