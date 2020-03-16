Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Outperform" belassen. Von der Notwendigkeit eines kritischen Software-Updates sei rund die Hälfte der A320-Flotte betroffen, schrieb Ken Herbert am Sonntag. Doch die Auswirkungen auf den Flugbetrieb sowie auf die Finanzkennziffern des Flugzeugbaues sollten sich in Grenzen halten./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 13:32 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2025 / 13:32 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
240.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
197.56 € 		Abst. Kursziel*:
21.48%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
186.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.98%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

