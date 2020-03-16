Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
70.36CHF
-80.48CHF
-53.35 %
16.03.2020
SWX
01.12.2025 10:26:40
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Outperform" belassen. Von der Notwendigkeit eines kritischen Software-Updates sei rund die Hälfte der A320-Flotte betroffen, schrieb Ken Herbert am Sonntag. Doch die Auswirkungen auf den Flugbetrieb sowie auf die Finanzkennziffern des Flugzeugbaues sollten sich in Grenzen halten./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 13:32 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2025 / 13:32 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
