Unilever Aktie

55.42
USD
-5.13
USD
-8.47 %
08.12.2025
NASO
12.02.2026 13:29:30

Unilever Underperform

Unilever
55.42 USD -8.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 4100 Pence auf "Underperform" belassen. Die Resultate des Konsumgüterkonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb David Hayes am Donnerstag. Der Start ins Jahr 2026 sei aber langsam gewesen und der Jahresausblick vorsichtig./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Underperform
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
41.00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
51.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

