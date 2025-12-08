Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
Unilever Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Soliden Resultaten im Schlussquartal stehe ein konservativer Wachstumsausblick des Konsumgüterkonzerns gegenüber, schrieb Callum Elliott in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Um die Mitte der Prognosespanne zu erreichen, müsse sich das Wachstum nun in Europa und der Region Americas beschleunigen./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Outperform
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
58.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 55.42
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
