Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
Unilever Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Unilever nach einem Treffen mit dem Vorstandschef mit einem Kursziel von 6000 Pence auf "Overweight" belassen. Er sei beeindruckt, wie sehr der Nahrungsmittelkonzern seinen Marketing-Mix bereits verändert habe, schrieb Warren Ackerman am Dienstag. Dabei verwies der Analyst auf die Skalierung von Inhalten, den Ausbau der Zusammenarbeit mit Influencern und den Fokus auf Sportveranstaltungen, einschließlich einer groß angelegten Kampagne zur bevorstehenden FIFA-Weltmeisterschaft./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Unilever plc
|
12.02.26
|Unilever-Aktie tiefer: 2026 etwas höheres Wachstum erwartet - Umfeld bleibt aber schwierig (AWP)
|
08.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
08.12.25
|LSE-Handel FTSE 100 beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Unilever-Spin-off Magnum Ice Cream-Aktie startet an der Börse - Kurs etwas über Referenzpreis (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Montagnachmittag mit kräftigen Verlusten (finanzen.ch)
|
08.12.25
|LSE-Handel FTSE 100 am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Mittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Unilever plc
|11:50
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|13.02.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Unilever plc
|55.42
|-8.47%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:29
|
UBS AG
Hapag-Lloyd Sell
|12:01
|
DZ BANK
SAFRAN Kaufen
|11:50
|
Barclays Capital
Unilever Overweight
|11:49
|
Bernstein Research
Intel Market-Perform
|11:45
|
Barclays Capital
Air Liquide Overweight
|11:40
|
Bernstein Research
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|11:37
|
Barclays Capital
Novo Nordisk Equal Weight