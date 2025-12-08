Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78

55.42
USD
-5.13
USD
-8.47 %
08.12.2025
NASO
13.02.2026 12:14:07

Unilever Neutral

Unilever
55.42 USD -8.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever von 5135 auf 5400 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai passte seine Schätzungen am Donnerstag an solide Quartalsergebnisse des Konsumgüterkonzerns - gestützt von den Schwellenländern - an./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Neutral
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
54.00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
51.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Olivier Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

