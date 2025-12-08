Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Unilever Aktie

08.12.2025
Unilever Sell

Unilever
55.42 USD -8.47%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4440 Pence auf "Sell" belassen. Das Management des Konsumgüterherstellers habe sich während der jährlichen Branchen-Konferenz Cagny zuversichtlich über die Aussichten für 2026 und auch mittelfristig gezeigt, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend. Es habe dabei hob die organisatorischen und operativen Verbesserungen der vergangenen drei Jahre hervorgehoben./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 22:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Sell
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
44.40 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
$ 55.42 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

