Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78

55.42
USD
-5.13
USD
-8.47 %
08.12.2025
NASO
17.02.2026 17:07:53

Unilever Overweight

Unilever
55.42 USD -8.47%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern sei eine wegweisende fünfjährige Partnerschaft mit Google Cloud eingegangen - mit dem Ziel, die Branche durch agentenbasierte KI neu zu definieren, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht darin eine bedeutende Veränderung, was die Kosten der Kundengewinnung und die Markentreue betrifft./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:47 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
60.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 55.42 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

