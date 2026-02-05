Mercedes-Benz Group 50.67 CHF -4.94% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Eckdaten des Autobauers seien schwächer als erwartet ausgefallen und dürften kurzfristig belasten, schrieb Tom Narayan am Donnerstag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:50 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:50 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.