Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
50.43CHF
-1.55CHF
-2.98 %
09:31:53
SWX
12.02.2026 08:17:02
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Mercedes-Benz Group
50.67 CHF -4.94%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um 29 Prozent verfehlt, schrieb Stephen Reitman am Donnerstag./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
66.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
54.75 €
|
Abst. Kursziel*:
20.55%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
55.41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.11%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
