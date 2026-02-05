Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'564 0.1%  SPI 18'734 0.3%  Dow 50'121 -0.1%  DAX 25'079 0.9%  Euro 0.9148 -0.1%  EStoxx50 6'094 1.0%  Gold 5'063 -0.4%  Bitcoin 51'571 -0.1%  Dollar 0.7704 -0.1%  Öl 69.6 -0.1% 
Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

50.43
CHF
-1.55
CHF
-2.98 %
09:31:53
SWX
12.02.2026 08:17:02

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

Mercedes-Benz Group
50.67 CHF -4.94%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um 29 Prozent verfehlt, schrieb Stephen Reitman am Donnerstag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
66.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
54.75 € 		Abst. Kursziel*:
20.55%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
55.41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.11%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

