NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4300 Pence belassen. Die Ergebnisse des Nahrungsmittelkonzerns hätten den Erwartungen mehr oder minder entsprochen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte auch für den Ausblick. Die Wettbewerbsfähigkeit sei allerdings noch verbesserungswürdig./mf/men;