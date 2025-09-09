NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Aus dem Kapitalmarkttag der separierten Eiscreme-Sparte Magnum ziehe er ein insgesamt positives Fazit, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Unilever-Aktie trete seit Jahresbeginn jedoch weitgehend auf der Stelle, womit sie dem Gesamtmarkt und der Konkurrenz hinterherhinke. In Gesprächen hätten die meisten Investoren den anstehenden Börsengang negativ für die Unilever-Aktie gewertet. Der Magnum-Kapitalmarkttag könnte die Sorgen zwar etwas gemildert haben. Doch auch Elliott bleibt kurzfristig skeptisch für die Aussichten des Lebensmittelkonzerns./gl/tih;