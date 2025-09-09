Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
Unilever Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Aus dem Kapitalmarkttag der separierten Eiscreme-Sparte Magnum ziehe er ein insgesamt positives Fazit, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Unilever-Aktie trete seit Jahresbeginn jedoch weitgehend auf der Stelle, womit sie dem Gesamtmarkt und der Konkurrenz hinterherhinke. In Gesprächen hätten die meisten Investoren den anstehenden Börsengang negativ für die Unilever-Aktie gewertet. Der Magnum-Kapitalmarkttag könnte die Sorgen zwar etwas gemildert haben. Doch auch Elliott bleibt kurzfristig skeptisch für die Aussichten des Lebensmittelkonzerns./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Unilever plc
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
59.00 £
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
46.46 £
Abst. Kursziel*:
26.99%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
46.38 £
Abst. Kursziel aktuell:
27.21%
Analyst Name::
Callum Elliott
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever plc
12:29
|Unilever Aktie News: Unilever steigt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
09:29
|Unilever Aktie News: Unilever am Vormittag leichter (finanzen.ch)
09.09.25
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
09.09.25
|Ben & Jerry's: Mitbegründer drängen auf Trennung von Unilever vor Börsengang (Spiegel Online)
09.09.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Nachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
09.09.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Unilever plc
|13:23
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
