Unilever Outperform

Unilever
49.71 CHF -0.86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Aus dem Kapitalmarkttag der separierten Eiscreme-Sparte Magnum ziehe er ein insgesamt positives Fazit, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Unilever-Aktie trete seit Jahresbeginn jedoch weitgehend auf der Stelle, womit sie dem Gesamtmarkt und der Konkurrenz hinterherhinke. In Gesprächen hätten die meisten Investoren den anstehenden Börsengang negativ für die Unilever-Aktie gewertet. Der Magnum-Kapitalmarkttag könnte die Sorgen zwar etwas gemildert haben. Doch auch Elliott bleibt kurzfristig skeptisch für die Aussichten des Lebensmittelkonzerns./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 20:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 02:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Outperform
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
59.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
46.46 £ 		Abst. Kursziel*:
26.99%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
46.38 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
27.21%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Unilever plc

Analysen zu Unilever plc

13:23 Unilever Outperform Bernstein Research
07:25 Unilever Sell UBS AG
09.09.25 Unilever Sell UBS AG
09.09.25 Unilever Underperform RBC Capital Markets
04.09.25 Unilever Sell UBS AG
mehr Analysen
