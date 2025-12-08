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Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78

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08.12.2025
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19.03.2026 09:27:23

Unilever Hold

Unilever
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever anlässlich jüngster Spekulationen um eine Abspaltung des Lebensmittelgeschäfts mit einem Kursziel von 5150 Pence auf "Hold" belassen. Langfristig würde er eine Trennung als wertsteigernd betrachten, da beide Portfolios dadurch fokussierter wären und Kapital entsprechend ihren eigenen Kernprioritäten einsetzen könnten, schrieb Tom Sykes in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Es sei jedoch unklar, wie profitabel ein eigenständiges Lebensmittelgeschäft bei doppelten zentralen Kosten wäre./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Unilever plc Hold
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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09:27 Unilever Hold Deutsche Bank AG
18.03.26 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.03.26 Unilever Sell UBS AG
18.03.26 Unilever Overweight Barclays Capital
18.03.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
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