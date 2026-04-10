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Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693

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10.04.2026 13:07:02

Pernod Ricard Buy

Pernod Ricard
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Nach Pernod habe Brown-Forman mit Sazerac einen zweiten Interessenten angezogen, eine Fusion mit Pernod sei aber wahrscheinlicher, schrieb Edward Mundy in seiner Einschätzung vom Freitag./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Buy
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
65.40 € 		Abst. Kursziel*:
52.91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52.30%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
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13:07 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Pernod Ricard Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Pernod Ricard Hold Deutsche Bank AG
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