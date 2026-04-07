Abseits von NVIDIA-Aktie: Warum Morgan Stanley Alibaba als grossen Profiteur der KI-Revolution sieht

• Analysten nennen Alibaba als KI-Gewinner• Cloud, Chips und KI-Modelle seien besonders stark• Experten sehen enormes Kurspotenzial

Die KI-Revolution verändert derzeit die Tech-Branche - und Anleger suchen nach den grössten Profiteuren dieses Trends. Während viele Investoren vor allem auf Chip-Giganten wie NVIDIA schauen, richten Analysten ihren Blick zunehmend auch auf andere Teile der KI-Wertschöpfungskette. Dabei sehen die Investmentbanken Morgan Stanley und JPMorgan insbesondere den chinesischen Tech-Konzern Alibaba als einen der wichtigsten Gewinner im globalen KI-Wettlauf.

KI-Boom: Warum nicht nur NVIDIA profitiert

Wenn es um künstliche Intelligenz geht, denken viele Anleger zunächst an Hardware-Hersteller. Unternehmen wie NVIDIA liefern die Hochleistungschips, ohne die moderne KI-Systeme nicht funktionieren würden. Doch die KI-Ökonomie besteht aus mehreren Ebenen: Neben Halbleitern spielen Cloud-Infrastruktur, Softwareplattformen und KI-Modelle eine immer grössere Rolle.

Genau hier sieht Morgan Stanley eine besondere Stärke von Alibaba. Wie investing.com berichtet, hebt die Investmentbank hervor, dass der chinesische Konzern ein Geschäftsmodell besitzt, das sich positiv von der Konkurrenz abhebt. Vor allem die Kombination aus Cloud-Infrastruktur, eigener Halbleiterentwicklung und KI-Forschung mache das Unternehmen zu einem wichtigen Player im KI-Zeitalter. "Der Besitz des gesamten KI-Stacks - Chips, Cloud-Infrastruktur, Modelle und Anwendungen - wird langfristige KI-Gewinner von Nachzüglern unterscheiden", schrieben die Analysten der Bank in einer Mitteilung gemäss investing.com. Die Experten sind der Ansicht, dass diese vertikale Integration "Alibaba ermöglicht, die gesamte KI-Wertschöpfungskette zu optimieren und KI sowohl über Infrastruktur als auch über Anwendungen zu monetarisieren."

JPMorgan erklärt: Alibaba ist ein "globaler KI-Gewinner"

Auch andere Analysten teilen diese Einschätzung. Laut barchart.com hat JPMorgan Alibaba sogar zur Top-Auswahl unter den KI-Investmentideen erklärt. Die Analysten bezeichnen das Unternehmen als einen "globalen KI-Gewinner".

Der Grund dafür liege vor allem im stark integrierten Geschäftsmodell des Konzerns. Alibaba betreibt nicht nur eine der grössten Cloud-Infrastrukturen in Asien, sondern arbeitet gleichzeitig an eigenen Halbleitern und KI-Modellen. Diese vertikale Integration könnte im globalen KI-Wettbewerb ein entscheidender Vorteil sein.

Besonders wichtig ist dabei die Cloud-Sparte, heisst es. KI-Anwendungen benötigen enorme Rechenleistung und Datenverarbeitung - und genau diese Infrastruktur stellt Alibaba über seine Cloud-Plattform bereit. Während NVIDIA die Chips liefert, stellen Cloud-Anbieter wie Alibaba die Plattformen bereit, auf denen KI-Modelle trainiert und betrieben werden.

Attraktive Bewertung trotz Risiken

Auch aus fundamentaler Sicht wirkt die Aktie laut barchart.com attraktiv. Alibaba wird derzeit etwa zum 20-Fachen der vergangenen Gewinne und zum rund 25-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt. Gleichzeitig weist das Unternehmen eine zweistellige Gewinnmarge auf.

Hinzu kommt ein weiterer Punkt, der Investoren interessiert: eine Free-Cashflow-Rendite von rund 8 Prozent. Nur wenige grosse US-Technologieunternehmen erreichen derzeit vergleichbare Werte.

Allerdings gibt es auch Risiken. Wie barchart.com betont, erwerben internationale Investoren bei Alibaba über sogenannte ADR-Strukturen (American Depository Receipts) rechtlich gesehen keine direkten Unternehmensanteile. Stattdessen halten sie Anteile an einer Gesellschaft auf den Cayman Islands, die wiederum mit Alibaba verbunden ist. Zudem bleiben geopolitische Spannungen zwischen China und den USA ein wichtiger Unsicherheitsfaktor für Anleger.

Alibaba-Aktie vor Rally? Analysten sehen deutliches Kurspotenzial

Trotz dieser Risiken bleiben viele Analysten optimistisch. Laut Daten von TipRanks empfehlen 16 von 18 Analysten die Aktie zum Kauf. Dem gegenüber stehen zwei Halteempfehlungen. Verkaufsempfehlungen liegen derzeit keine vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Alibaba-Aktie liegt bei 187,23 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 53 Prozent gegenüber dem aktuellen Schlusskurs bei 122,33 US-Dollar entspricht (Stand: Schlusskurse vom 06.04.2026).

Während NVIDIA weiterhin als Symbol für den KI-Boom gilt, zeigt sich damit: Auch andere Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette könnten stark profitieren. Für einige Analysten gehört Alibaba dabei zu den spannendsten Kandidaten der kommenden Jahre.

Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.