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10.04.2026 15:44:27

Salesforce Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Künstliche Intelligenz (KI) biete etablierten Softwareanbietern wie Salesforce die Möglichkeit, mithilfe von Codierungs- und Workflow-Technologien sehr schnell innovative KI-Lösungen zu entwickeln, schrieb Mark R Murphy in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Künstliche Intelligenz komme damit dort zum Einsatz, wo die Arbeit stattfinde. Als Beispiel für diesen Trend entwickele Salesforce seine Produkte Slack und Slackbot zügig weiter. Die Rückmeldungen der Nutzer dazu seien bislang tendenziell positiv./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 20:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 09:00 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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