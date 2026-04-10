Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’183 0.2%  SPI 18’490 0.6%  Dow 47’930 -0.5%  DAX 23’804 0.0%  Euro 0.9253 0.1%  EStoxx50 5’926 0.5%  Gold 4’769 0.1%  Bitcoin 57’553 1.3%  Dollar 0.7886 -0.2%  Öl 94.7 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850NVIDIA994529Swiss Re12688156Holcim1221405Roche1203204Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoffpreise am Freitagabend
KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
HSBC schlägt Alarm bei Tesla: Droht der Aktie ein Kursrutsch? - Analysten insgesamt gespalten
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Ballard Power-Aktie im Fokus: Wells Fargo hebt Kursziel an - kommt die Rally?
Suche...
Plus500 Depot

Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

74.05
CHF
-0.59
CHF
-0.79 %
17:29:59
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.04.2026 19:14:06

Sanofi Neutral

Sanofi
74.05 CHF -0.79%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Seine Gewinnprognose für das erste Jahresviertel liege 4 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte geht davon aus, dass der Pharmakonzern den Jahresausblick bestätigen wird./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 17:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 17:27 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Sanofi

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Sanofi-Kurs >5
Fallender Sanofi-Kurs
Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
80.97 € 		Abst. Kursziel*:
17.33%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
80.19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.47%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse