KW 15: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’753.65 19.94 BCISGU
Short 14’031.48 14.00 BY8SXU
Short 14’559.49 8.92 SWOBGU
SMI-Kurs: 13’183.28 10.04.2026 17:30:03
Long 12’696.52 19.94 SKPBQU
Long 12’396.43 13.85 SZXBHU
Long 11’871.07 8.89 S9HB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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