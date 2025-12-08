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Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78

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08.12.2025
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18.03.2026 08:08:18

Unilever Underperform

Unilever
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4300 Pence auf "Underperform" belassen. Einen Medienbericht, dem zufolge sich der Konsumgüterhersteller von Teilen oder gar dem gesamten Lebensmittelsegment trennen könnte, wertete David Hayes als nicht neu. Der Konzernchef habe in Aussicht gestellt, dass das Schönheits- und Pflegegeschäft in Zukunft rund zwei Drittel des Gesamtumsatzes ausmachen könnte, so der Experte am Mittwoch./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 02:16 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 02:16 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Unilever plc Underperform
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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