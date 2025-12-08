Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
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Unilever Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4300 Pence auf "Underperform" belassen. Einen Medienbericht, dem zufolge sich der Konsumgüterhersteller von Teilen oder gar dem gesamten Lebensmittelsegment trennen könnte, wertete David Hayes als nicht neu. Der Konzernchef habe in Aussicht gestellt, dass das Schönheits- und Pflegegeschäft in Zukunft rund zwei Drittel des Gesamtumsatzes ausmachen könnte, so der Experte am Mittwoch./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 02:16 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Underperform
|
Unternehmen:
Unilever plc
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
43.00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
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Kurs*:
$ 55.42
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Underperform
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
David Hayes
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KGV*:
-
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