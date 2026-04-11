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Kursziel angehoben 11.04.2026 04:07:00

Goldpreis im Fokus: Wells Fargo bleibt sehr optimistisch für Entwicklung bis 2026

Goldpreis im Fokus: Wells Fargo bleibt sehr optimistisch für Entwicklung bis 2026

Eine Prognose von Wells Fargo sorgt für Aufsehen am Goldmarkt: Die US-Bank sieht das Edelmetall bis 2026 deutlich steigen. Doch wie belastbar ist diese Einschätzung?

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• Wells Fargo prognostiziert Goldpreis bis zu 6'300 USD
• Zentralbanken und Geldpolitik als zentrale Treiber
• Bank mit Strategiewechsel

Der Goldmarkt durchläuft derzeit eine Phase extremer Volatilität, die selbst erfahrene Anleger vor Herausforderungen stellt. Trotz kurzfristiger Rücksetzer und eines komplexen makroökonomischen Umfelds bleibt das Wells Fargo Investment Institute jedoch unerschütterlich optimistisch. In einer aktuellen Analyse, aus der Kitco zitiert, haben die Experten der US-Grossbank ihre Prognose für das gelbe Edelmetall massiv nach oben korrigiert. Sie erwarten nun, dass Gold bis zum Ende des Jahres 2026 eine Zielspanne zwischen 6'100 und 6'300 US-Dollar pro Unze erreichen wird. Zum Vergleich: Aktuell wird eine Feinunze bei 4'821,80 US-Dollar (Kurs vom 08.04.2026) gehandelt, im besten Fall hätte das Edelmetall bis zum Jahresende also noch das Potenzial, um rund 36 Prozent zu steigen.

Fundamentaler Wandel statt nur einer Kurskorrektur

Die drastische Anhebung des Kursziels von zuvor 4'500 bis 4'700 US-Dollar auf das neue Rekordniveau verdeutlicht einen fundamentalen Strategiewechsel der Bank. Die Analysten von Wells Fargo betonen, dass der jüngste Preisrückgang von den Allzeithochs im Januar 2026 weniger eine Trendwende als vielmehr eine gesunde Korrektur in einem langfristigen Bullenmarkt darstellt. Während Gold in den letzten Wochen unter dem Druck steigender Realrenditen und eines phasenweise starken US-Dollars litt, sehen die Experten darin lediglich temporäre Gegenwinde, die die langfristige Aufwärtsstory nicht gefährden können.

Zentralbanken als wichtigste Stütze des Marktes

Ein entscheidender Pfeiler für diese optimistische Sichtweise ist die ungebrochene Nachfrage der weltweiten Notenbanken. Wells Fargo geht davon aus, dass die strukturellen Käufe durch staatliche Institutionen, insbesondere in den Schwellenländern, weiterhin als massiver Sicherheitsboden für den Goldpreis fungieren. In einer Welt, die von geopolitischer Unsicherheit und einer Neuausrichtung der globalen Währungsreserven geprägt ist, bleibt Gold das ultimative Absicherungsinstrument. Diese institutionelle Nachfrage sorgt für eine Verknappung des verfügbaren Angebots und bereitet den Boden für den nächsten grossen Kursschub.

Geldpolitik und Inflation als künftige Treiber

Neben der physischen Nachfrage spielen auch die Erwartungen an die künftige Geldpolitik eine zentrale Rolle in der Argumentation der Bank. Das Wells Fargo Investment Institute rechnet damit, dass die US-Notenbank Fed im weiteren Verlauf des Jahres und bis ins Jahr 2026 hinein die Leitinsen senken wird. Sinkende Zinsen reduzieren die Opportunitätskosten für das Halten von Gold, das selbst keine Rendite abwirft, und machen es im Vergleich zu verzinsten Anlagen attraktiver. Zudem bleibt das Risiko einer hartnäckigen Inflation bestehen, gegen die sich Investoren historisch bevorzugt mit Edelmetallen absichern.

Geopolitik und die Suche nach Sicherheit

Obwohl Gold in den allerkürzesten Zeiträumen nicht immer sofort auf jede geopolitische Nachricht reagiert hat, betrachtet Wells Fargo das Metall weiterhin als den sichersten Hafen. Die Experten weisen darauf hin, dass Gold oft erst mit einer gewissen Zeitverzögerung auf politische Krisen und kriegerische Auseinandersetzungen anspricht. Sobald die Märkte beginnen, die tiefergehenden wirtschaftlichen Folgen globaler Konflikte einzupreisen, dürfte der Kapitalzufluss in Edelmetalle wieder deutlich zunehmen. Für Anleger bedeutet dies, dass die aktuelle Schwächephase eher als strategische Einstiegschance denn als Warnsignal verstanden werden sollte.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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Gold Philharmoniker 1 oz 3’884.13 3’701.20
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 734.15 683.77
Goldbarren 250 g - philoro 30’727.62 29’423.15
Silber CombiBar® 100 g 319.87 185.02
Silber Maple Leaf 1 oz 77.00 59.08
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’216.35 1’879.79

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