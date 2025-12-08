Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
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Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unilever nach einem bestätigten Übernahmeangebot für das Lebensmittelgeschäft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Ein Verkauf an McCormick ist nach Ansicht von Analystin Celine Pannuti wertneutral. Sie erkennt zwar einen strategischen Sinn in dem Schritt, um das Portfolio weiter zu schärfen, hält den Zeitpunkt aber nicht für ideal. Der Deal berge auch Ausführungsrisiken./ck/rob/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
|
Unternehmen:
Unilever plc
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
57.00 £
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
51.20 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Celine Pannuti
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KGV*:
-
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