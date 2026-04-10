UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
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UniCredit Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit vor der Berichtssaison der italienischen Banken von 87 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie von Unicredit in den Jahren 2027 und 2028 moderat erhöht, schrieb Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Vorschau. Angesichts der Ambitionen des Konzerns in puncto Übernahmen habe sie zudem ihre Erwartungen an künftige Aktienrückkäufe zurückgeschraubt./la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
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Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
68.67 €
|
Abst. Kursziel*:
31.06%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
68.61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.18%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
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