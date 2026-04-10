Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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Intesa Sanpaolo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo vor der Berichtssaison der italienischen Banken auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Sie habe ihre Schätzungen für das Institut insgesamt nur wenig angepasst, schrieb Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das laufende Jahr rechnet die Expertin nun mit einem etwas geringeren Gewinn je Aktie als zuvor. Dies sei in erster Linie auf vorsichtigere Annahmen hinsichtlich der Erträge im Kerngeschäft zurückzuführen. Die Expertin verwies auf die aktuellen gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten./la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
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Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
7.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.66 €
|
Abst. Kursziel*:
23.72%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.28%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
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