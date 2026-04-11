|Neues iPhone
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11.04.2026 03:18:25
Apple-Aktie im Fokus: Steht die grösste iPhone-Revolution aller Zeiten bevor?
Apple bereitet offenbar ein neues iPhone und iOS Update vor, das sowohl beim Design als auch beim Sprachassistenten für spürbare Veränderungen sorgen könnte.
• In iOS 27 könnte Siri künftig mehrere Befehle gleichzeitig verarbeiten
• Apple beendet womöglich die Partnerschaft mit ChatGPT
Das US-Technologieunternehmen Apple bringt jedes Jahr neue iPhone-Modelle auf den Markt - mal mit kleineren Verbesserungen, mal mit neuem Design. Das neue iPhone soll laut einem Experten grosse Veränderungen mit sich bringen.
Bloomberg-Experte: Bedeutendste iPhone-Überarbeitung steht bevor
Wie Bloombergs Mark Gurman, leitender Redakteur des Consumer-Technology-Teams und Apple-Chefkorrespondent, in seinem Newsletter "Power On" von Ende März berichtet, wird das geplante faltbare iPhone "die bedeutendste Überarbeitung in der Geschichte des iPhones" darstellen. Gurman betont dabei: "iPhone 4, iPhone 6 und iPhone X waren zweifellos ein grosses Ereignis, aber dies ist ein völlig neues Design".
Faltbares Display für mehr Platz und Multitasking
Wie schon beim Samsung Galaxy Z Fold 7 soll sich das faltbare iPhone Berichten zufolge wie ein Buch aufklappen lassen und im aufgeklappten Zustand einen grosszügigen Innenbildschirm bieten, der sich ideal für Videos, Spiele oder Multitasking eignet, so Gurman. Passend dazu soll iOS 27 speziell für das Gerät optimiert werden: Apps sollen sich nebeneinander öffnen lassen, und weitere iPad-ähnliche Multitasking-Funktionen sollen die Nutzung noch komfortabler machen, heisst es weiter.
iOS 27 im Fokus: Neue KI-Funktionen
Wie der Bloomberg-Experte Gurman bereits am 31. März 2026 via X (ehemals Twitter) mitteilte, testet Apple in iOS 27 offenbar eine Funktion, die es dem Sprachassistenten Siri ermöglichen soll, mehrere Befehle gleichzeitig auszuführen:
NEW: Apple is testing the ability for Siri to - finally - be able to handle multiple commands at once in iOS 27. For example, asking for the weather + making a calendar appointment + checking the news in one query. https://t.co/AEBOiJ0fsr- Mark Gurman (@markgurman) March 31, 2026
In einem früheren X Post Ende März erklärte Gurman, dass Apple plane, Siri mit iOS 27 deutlich zu erweitern. Demnach soll der Sprachassistent künftig beliebige KI-Dienste über Apps aus dem App Store nutzen können. Gleichzeitig wird laut Gurman die bisherige Exklusivpartnerschaft mit OpenAIs ChatGPT in Apple Intelligence und Siri beendet.
iPhone-Vorstellung voraussichtlich im September
Der Apple-Lieferkettenanalyst Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass das neue Design des iPhones insgesamt drei Kameras beinhalten werde - zwei auf der Rückseite und eine auf der Vorderseite. Zudem erwarte er anstelle der Face ID, einen Touch-ID-Power-Button. Das Vorstellungsdatum soll im September dieses Jahres liegen und der Preis des neuen Smartphones dürfte laut Schätzungen in den USA bei 1'999 US-Dollar oder darüber liegen.
Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.ch
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