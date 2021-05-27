Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sixt Aktie 348141 / DE0007231326

100.80
CHF
-3.00
CHF
-2.89 %
27.05.2021
SWX
13.11.2025 18:49:27

Sixt SE St Kaufen

Sixt
66.39 CHF -5.76%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Stammaktien von Sixt auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 100 Euro belassen. Der Autovermieter habe ein solides drittes Quartal hinter sich, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei geprägt gewesen von einem starken Europageschäft, aber einem anspruchsvollen Umfeld in den Vereinigten Staaten. Insgesamt bestätige das Quartal den intakten strukturellen Wachstumspfad des Unternehmens./tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:25 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:30 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Sixt SE St. Kaufen
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
74.05 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
72.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sixt SE St.

