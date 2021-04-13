Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Delivery Hero Aktie

124.95
CHF
46.95
CHF
60.19 %
13.04.2021
SWX
13.11.2025 16:44:54

Delivery Hero Buy

Delivery Hero
16.68 CHF -0.18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach den Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Der Essenslieferant sei zurück auf Erfolgskurs, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für diese Einschätzung nannte der Analyst zwei Gründe: Die Lösung eines strukturellen Problems dürfte das Korea-Geschäft wieder auf Wachstumskurs bringen und Delivery Hero als gut vorbereiteter Marktführer dürfte sich trotz der Konkurrenz des Lieferservices Keeta behaupten können./rob/ck/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 10:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 10:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
40.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18.38 € 		Abst. Kursziel*:
120.41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
124.25%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse