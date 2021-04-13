Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Delivery Hero Outperform

Delivery Hero
18.46 CHF 10.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 40 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal sei von einer weiteren Verlangsamung des Wachstums in Asien geprägt gewesen, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose für das Geschäftsjahr sei aber bestätigt worden, während sich der Essenslieferdienst optimistisch zum Auftragswachstum in Korea geäußert habe. 2026 zeichneten sich derweil aber weitere Investitionen ab./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

