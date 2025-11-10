Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78

50.24
CHF
1.60
CHF
3.28 %
09:00:07
BRXC
10.11.2025 11:10:41

Unilever Sell

Unilever
50.24 CHF 3.28%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4120 Pence auf "Sell" belassen. Guillaume Delmas untersuchte am Montag die Auswirkungen der anstehenden Aktienkonsolidierung im Zuge der Abspaltung des Eiscremegeschäfts. Nach der Transaktion dürfte der Nettogewinn des Konsumgüterkonzerns um etwa zehn Prozent zurückgehen, wobei etwaige Kosten der Abspaltung des Geschäftsbereichs und Synergieeffekte für das Geschäftsjahr 2026 unberücksichtigt geblieben seien./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Sell
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
41.20 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
46.08 £ 		Abst. Kursziel*:
-10.59%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
46.06 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.55%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

