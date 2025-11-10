Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4120 Pence auf "Sell" belassen. Guillaume Delmas untersuchte am Montag die Auswirkungen der anstehenden Aktienkonsolidierung im Zuge der Abspaltung des Eiscremegeschäfts. Nach der Transaktion dürfte der Nettogewinn des Konsumgüterkonzerns um etwa zehn Prozent zurückgehen, wobei etwaige Kosten der Abspaltung des Geschäftsbereichs und Synergieeffekte für das Geschäftsjahr 2026 unberücksichtigt geblieben seien./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
